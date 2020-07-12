Наргиз Закирова рассказала о проблемах в союзе с Виктором Дробышем

Наргиз Закирова призналась, что в творческом союзе с Виктором Дробышем не все гладко. Поначалу, призналась она, у них были определенные сложности.

После ухода от прошлого продюсера Максима Фадеева Наргиз заключила контракт с Виктором Дробышем, а случилось это в марте. Практически сразу после подписания грянула пандемия коронавирусной инфекции, и жизнь остановилась, начался период творческого застоя, который дался Наргиз Закировой, по ее собственному признанию, довольно тяжело. В этот период продюсер не написал для исполнительницы ни одной песни.



Как признается сама Наргиз: “Когда все началось, Виктор Дробыш молчал. Я сначала думала: “А что же мы делаем?” Но потом поняла, что это нормально. Все должно прийти. Не с бухты-барахты же записывать песню и снимать клипы. Дробыш человек с потрясающим вкусом. Нам нужно было время, чтобы узнать друг друга. Сейчас он уже написал трек и он мне очень нравится".

На своей страничке в Instagram Наргиз разместила публикацию о том, что сейчас они записывают новую песню, но детали дальнейших творческих планов певица пока раскрывать не хочет.

Стоит напомнить, что в прошлом Наргиз Закирова сотрудничала с продюсером Максимом Фадеевым, который разорвал с ней контракт, запретив исполнять песни, написанные Фадеевым. Время работы с ним артистка охарактеризовала как “годы, потраченные впустую”.