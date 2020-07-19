"На мойку устроился машины мыть": Киркоров рассказал об отчаянном шаге из-за коронавируса

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров признался, что пандемия коронавируса заставила многих участников его коллектива искать заработок на стороне. Некоторые вынуждены были идти работать на мойку.

Последние несколько месяцев звезды российского шоу-бизнеса переживали непростые времена. Пандемия коронавируса остановила привычную жизнь во всех ее проявлениях. Запрет на мероприятия, концерты, выступления оказался очень тяжелым испытанием для работников этой сферы.

Народный артист России Филипп Киркоров тоже не стал исключением и недавно рассказал насколько сложно обстоят дела в его коллективе.

Филипп Бедросович поведал, что тяжелые времена некоторых участников коллектива вынудили пойти работать на мойку, кто-то стал разносчиком еды, а кто-то и вовсе устроился в колхоз. Такое заявление артист сделал на фестивале "Славянский базар в Витебске", куда приезжал в день открытия мероприятия. В Беларуси на аллее славы открыли его именную звезду, а позже Александр Лукашенко вручил народному артисту России государственную награду.

Как рассказал певец, в ближайшее время ситуация в индустрии развлечений вряд ли изменится в лучшую сторону.

"– Как минимум еще два года шоу-бизнес будет выбит из колеи", – считает Филипп Киркоров. По его мнению, за время пандемии многие люди потеряли работу, а значит не смогут позволить себе купить дорогостоящий билет на концерт.







