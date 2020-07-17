"Моя жизнь полностью изменится": звезда "Дома-2" объявила о беременности

30-летняя экс-участница шоу "Дом-2" Кристина Дерябина заинтриговала поклонников. Она закрутила новый роман.

В своем инстаграм-аккаунте девушка объявила о беременности. Срок – три недели. Будущая мама опубликовала снимок с тестом.

"Теперь моя жизнь полностью изменится. PS Я люблю тебя", – цитирует подпись звезды шоу "Дом-2" к фото "Вокруг ТВ". При этом личность отца будущего ребенка Кристина Дерябина не раскрыла.

Отметим, что девушка не смогла построить отношения на телестройке. Зато за его стенами начала встречаться с режиссером Александром Андрияновым, работавшим на шоу "Дом-2". Парень сделал ей предложение. Однако за три месяца до свадьбы Кристина Дерябина неожиданно объявила о расставании с избранником.

Недавно она вспомнила личную драму и рассказала, что они с бывшим возлюбленным ранее приобрели квартиру, за которую поровну платили. Теперь же звезда шоу "Дом-2" узнала, что Андриянов собирается лишить ее жилья. Молодой человек даже подал на нее в суд.

Девушка сдаваться и отдавать свою долю недвижимости не намерена. Экс-участница реалити-шоу пойдет до конца в борьбе за квадратные метры.