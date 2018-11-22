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Мать звезды "Дома-2" прилюдно поссорилась с мужем из-за измен

Кристина Дерябина. Фото: vk.com/deryabinakristy
Семья экс-участницы телестройки Кристины Дерябиной поучаствовала в шоу "На самом деле" Дмитрия Шепелева. Родители 29-летней девушки пошли на такой шаг из-за некоего Сергея Шатохина, который стал утверждать, что является ее родным отцом. 
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Кристина решила расставить все точки над "i" и обратилась на программу в надежде вывести мать на чистую воду. Сама же родительница, Любовь Дерябина, заявляла дочке, что романов на стороне у нее не было.

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"Кристину я увидел в одной из передач. Она очень похожа на мою маму", – рассказал Шатохин на передаче. В соцсетях он нашел фото девушки с матерью и узнал ее. "Это была Люба. С ней мы познакомились в 1989-ом, когда я пришел из армии. Уверен в том, что Кристина моя дочь", – заявил мужчина.

Мать Кристина заверила, что не помнит Сергея, но детектор лжи показал обратное. На программе появился муж Любови Вадим Дерябин. Между супругами возникла ссора, поскольку мужчина супруг был шокирован происходящим.

Тогда Любовь Дерябина обрушилась на мужа с обвинениями. По е словам, он не обеспечивал в достаточной мере семью, и ей приходилось много работать. А из-за накопившейся усталости женщина иногда искала утешения на стороне.

Однако мать звезды "Дома-2" все же отрицала, что Шатохин – отец Кристины. Все вопросы развеял результат ДНК. Оказалось, что Вадим Дерябин – действительно настоящий биологический отец девушки. Такой финал до слез расстроил Сергея Шатохина. Мужчина до сих пор испытывает чувства к Любови и очень надеялся, что Кристина – его дочь.

Автор: Валерия Нарская22 ноября 2018, 21:47
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