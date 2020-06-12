"Вы бы видели лицо": на звезду "Глухаря" Викторию Тарасову совершили нападение

Виктория Тарасова столкнулась с несправедливостью в весьма неожиданном месте. Приключением для нее стал самый обычный поход в магазин.
Когда актриса взяла все необходимое, она отправилась на кассу и встала в очередь. Перед ней стояла женщина, которая также складывала товар на ленту. Тарасова заметила, что несколько губок для мытья посуды лежали отдельно от ее вещей и решила дотянуться до них, чтобы передвинуть поближе к своим покупкам.
Внезапно женщина стала кричать и ударила звезду по рукам, заявляя, что губки она взяла для себя. Вероятно, на агрессию ее также спровоцировало отсутствие защитных перчаток на руках актрисы. Виктория Тарасова призналась, что предпочитает вместо них носить с собой дезинфицирующее средство, которым регулярно пользуется.
Дальше – больше. Недовольная покупательница взяла губки и запустила их прямо в лицо артистки. Тем не менее, Виктория решила не наносить ответный удар и спокойно проигнорировала действия обидчицы.
"Вы бы видели лицо кассира в тот момент!", – вспоминает Виктория Тарасова.
В итоге женщина отказалась от покупки губок. А вот актриса забрала их себе и продолжает ими пользоваться и сейчас. Она отметила, что губки весьма удобные и хорошо справляются со своей задачей.
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