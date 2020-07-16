"Я страшно ошибся": Кончаловский встал на колени перед известной актрисой

Андрей Кончаловский разоткровенничался. Он признался, что не раз совершал ошибки при выборе актеров для своих фильмов.

Андрей Кончаловский убежден, что режиссеру важно не ошибиться при выборе артиста. "Лицо твоего героя должно отражать душу времени, эпохи, нации, культуры. Успех фильма очень часто зависит от того, правильного ли актера ты взял на роль", – сказал он.

Кинодеятель признался, что нередко ошибался. Он объяснил это увлеченностью. В качестве примера Андрей Кончаловский привел съемки фильма "Дядя Ваня" по пьесе Антона Чехова. Тогда в Ленинграде он встретил актрису, которую немедленно утвердил на роль. А когда начал смотреть, как она играет, ужаснулся.

"Первый съемочный день, начинаем работу. И вот я сижу, смотрю, как она играет, и думаю: "Катастрофа!" Уже понятно, что я страшно ошибся, страшно", – поделился воспоминаниями режиссер. К нему подошел игравший в фильме Сергей Бондарчук и указал на ошибку. Андрей Кончаловский признался, что теперь не знает, как быть.

Бондарчук не растерялся. Он напомнил, как хорошо в фильме "Дворянское гнездо" сыграла молодая актриса Ирина Купченко. Однако та уже знала, что режиссер предпочел другую кандидатуру для новой картины.

"Бондарчук говорит: "Пойди, встань на колени, скажи: "Ирочка, я ошибся, что тебя не утвердил. Пожалуйста, приходи на роль!" – рассказал Кончаловский. Он сделал все так, как сказал мэтр, и Купченко дала согласие на съемки. От ее работы режиссер остался в восторге. "Я сделал это, пока было не поздно. И ни капли не жалею", – заключил Кончаловский.