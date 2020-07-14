Сестра взорвалась из-за сравнения с Жанной Фриске: Отцепитесь от меня!

Недавнее выступление Натальи Фриске вызвало ажиотаж. Девушка надела платье сестры и исполнила ее композицию.

На опубликованных в интернете кадрах видно, как Наталья Фриске исполняет песню "Где-то летом" на частной вечеринке. Публике очень понравилось выступление сестры знаменитой артистки. А вот пользователи Сети разнесли девушку в пух и прах.

Они были уверены, что Наталья неспроста надела платье Жанны. Якобы она зарабатывает на имени сестры, исполняя ее песни на корпоративных мероприятиях. Кроме того, народ успел раскритиковать Фриске-младшую за небогатые вокальные данные.

Все оказалось куда проще. В беседе с журналистами Наталья на эмоциях объяснила, почему решила спеть композицию Жанны:

"Отцепитесь уже от меня! Никого я не копировала. Сколько можно? Я просто выступила на свадьбе у друзей, без какого-либо умысла".

Вмешался и отец Фриске. Владимир не понимает, почему Наталью критикуют и сравнивают с сестрой. Он отметил, что его дочь не собирается продолжать карьеру певицы. "Когда Наталья танцевала, включили песню Жанны, и она взяла в руки микрофон", – сказал Владимир.

Он признал, что Наталья на самом деле носит вещи покойной сестры. "А кому их еще носить?" – цитирует его "Собеседник".

Напомним, что Наталья Фриске недолго пела в группе "Блестящие". Покинув коллектив, сестра Жанны больше не выступала на сцене.