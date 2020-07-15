Маша Распутина вступилась за униженную Волочкову

Теперь Анастасия Волочкова готовится к суду из-за недавней поездки в Нижегородскую область. Возможно, приме-балерине все-таки придется оплатить штраф в размере 70 тысяч рублей. Ведь артистка противозаконно находилась на территории Дивеево во время карантина.

Балерина с обвинениями не согласна. Волочкова рассказала, что совершенно спокойно приехала в село на личном транспорте, который никто из сотрудников правоохранительных органов за все время путешествия ни разу не остановил. "Дивеевское дело" разлетелось по всему интернету и дошло до коллег Анастасии.

Многие деятели искусства встали на сторону балерины. Поддержала Волочкову и Маша Распутина. Артистка уверена, что наказывать Анастасию за поездку в святое место – незаконно и абсурдно.

"Как это можно – верующего человека штрафовать за то, что он приехал помолиться в такую святыню, как Серафимо-Дивеевская обитель?" – возмутилась решением суда Распутина.

Более того, певица добавила, что Анастасия Волочкова не была единственной гостьей села в период пандемии коронавируса. По словам Маши Распутиной, Никита Джигурда побывал в Дивеево и прочел "Отче наш" так, что стражи ничего не смогли сделать. Артистка предположила, что охрана спасовала перед сильным духом кинорежиссером. Только после визита Джигурды в храм стали пускать людей, чтобы они могли спокойно помолиться.

Напомним, что и Никите Джигурде грозит штраф за посещение святого места. Его дело уже передано в суд и ждет своего часа. Теперь не только балерину Большого театра планируют привлечь к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции, установленного на территории села Дивеево.