Дочь Пригожина "расцвела" и переросла Валерию

У Иосифа Пригожина есть сын Дмитрий и дочь Даная от первого брака и еще одна дочь Елизавета от второго брака с Лейлой Фаттаховой, с которой он прожил семь лет. Совсем недавно девушке исполнился 21 год.
Стоит отметить, что Валерии удалось наладить общий язык со второй женой своего супруга. А накануне она встретилась и с Елизаветой, с которой провела целый день. В своем инстаграм-аккаунте певица Валерия опубликовала совместную фотографию с повзрослевшей девушкой.
Сама исполнительница предстала в комбинезоне болотного цвета и серой майке, а Лиза надела желтые топ и шорты. На снимке отчетливо видно, насколько заметно жгучая брюнетка выше супруги своего отца.
"Как же выросла наша Лизочка – вчера заметили, что уже и меня переросла, до папы чуть-чуть осталось", – подписала фотографию певица Валерия.
С этим было трудно не согласиться, но внимательные подписчики заметили, что на ногах артистки были босоножки с высокими каблуками. Они стали гадать, какого же роста Елизавета, если сама Валерия – далеко не коротышка: ее рост составляет 1,72 метра. Многие также отметили, что лицом девушка похожа на отца.
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