"Не надо называть Мишу убийцей": Сотникова встала грудью за осрамившегося Ефремова

Артистка отметила, что вовсе не защищает коллегу, который стал виновником ДТП в пьяном виде. Но ей до глубины души больно, что и так опозорившегося на всю страну Михаила Ефремова морально добивают. Вера Сотникова уверена, что злополучная авария – трагедия не только для семьи погибшего водителя Сергея Захарова, но и для самого актера.

"Да, он – дурак, идиот, что так много пьет и порой кичится этим. Но не надо заклевывать человека", – заявила знаменитость. Она убеждена, что убийца – это тот, кто губит чужую жизнь осознанно. Пьяный Михаил Ефремов же сделал роковую ошибку практически в бессознательном состоянии.

"Это его не оправдывает. Только не надо называть его убийцей!" – призвала Вера Сотникова. Также звезда отметила, что многие ошибочно думают, что она защищает Михаила Ефремова и пишут ей в соцсетях гадости. Злые желчные комментарии актриса просто не читает – не хочет расстраиваться.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов устроил жуткое ДТП в центре Москвы. Актер сел за руль в нетрезвом виде. Около здания МИДа он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался через несколько часов от полученных травм. Сейчас артист находится под домашним арестом.