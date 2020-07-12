"Не надо называть Мишу убийцей": Сотникова встала грудью за осрамившегося Ефремова

Артистка отметила, что вовсе не защищает коллегу, который стал виновником ДТП в пьяном виде. Но ей до глубины души больно, что и так опозорившегося на всю страну Михаила Ефремова морально добивают. Вера Сотникова уверена, что злополучная авария – трагедия не только для семьи погибшего водителя Сергея Захарова, но и для самого актера.
"Да, он – дурак, идиот, что так много пьет и порой кичится этим. Но не надо заклевывать человека", – заявила знаменитость. Она убеждена, что убийца – это тот, кто губит чужую жизнь осознанно. Пьяный Михаил Ефремов же сделал роковую ошибку практически в бессознательном состоянии.
"Это его не оправдывает. Только не надо называть его убийцей!" – призвала Вера Сотникова. Также звезда отметила, что многие ошибочно думают, что она защищает Михаила Ефремова и пишут ей в соцсетях гадости. Злые желчные комментарии актриса просто не читает – не хочет расстраиваться.
Напомним, 8 июня Михаил Ефремов устроил жуткое ДТП в центре Москвы. Актер сел за руль в нетрезвом виде. Около здания МИДа он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался через несколько часов от полученных травм. Сейчас артист находится под домашним арестом.
Популярные темы форума
А если я психопатка, но могу испытывать эмпатию
Как научиться выстраивать отношения с противоположным полом?
Девушка весит 89 кг
Кто сказал,что у мужиков век длинее,а женщины после 25 старуха?
Травля в школе. Вас травили? Как вы живете теперь?
важно ли женщине быть умной?
меня с детства не замечают
И все-таки Россия👍По следу крови. Зачем студенты добровольно идут в "ковидные" больницы
Нянька шпилится с афганцем
Рай был в начале человеческой истории. По ее окончании будет не только рай, но и ад? Они существуют?