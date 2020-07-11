Жена Газманова произвела фурор шикарным декольте

Марина Газманова продемонстрировала подписчикам свою женскую притягательность во всей красе. Пользователи Сети остались в восторге.

Жена Олега Газманова опубликовала в своем микроблоге пикантный снимок, на котором она в довольно откровенном наряде. Конечно, подобное фото не могло остаться незамеченным и собрало огромное количество хвалебных комментариев: "Марина, вы просто богиня!", "Такая красивая и приятная Марина!, "Всегда красивая!".

Чтобы оставаться всегда в такой сногсшибательной форме Марина занимается спортом, тщательно следит за питанием, ведет здоровый образ жизни и советует своим подписчикам всегда прислушиваться к себе и следовать своим желаниям, а не идти им наперекор. Подобную мысль она высказала в подписи и к этому фото: "Укрепляйте свои силы в том, что вас радует! Я точно не буду заниматься тем, что мне не нравится, только для того, чтобы произвести на кого– то впечатление. Я отлично сервирую стол, готовлю необыкновенные блюда, выискиваю лавандовую соль или привожу кардамон из Индии, но готовить завтрак, обед и ужин каждый день – это подвиг. И это не мой подвиг! Спасибо мужО – ест мало и не страдает чревоугодием! Достаточно Купить качественные продукты, не замучать их сложной готовкой, поколдовать немного и ву а ля скатерть самобранка в ходу. А вот охота за настоящим продуктом – это тот ещё квест! Делитесь местами охоты?".

В том же микроблоге Марина Газманова ранее признавалась, что не раз начинала силовые тренировки, но каждый раз они пагубно сказывались на ее самочувствии: "Я много раз пыталась себя уплотнить и всегда один и тот же результат! Три недели таких тренировок – и я заболеваю. Потом надо всё начинать сначала. Я стала прислушиваться к своему организму внимательнее! Поэтому я танцую, занимаюсь балетной растяжкой, увлекаюсь скандинавской ходьбой и хожу на sup border".