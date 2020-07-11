Переболевшего коронавирусом Колдуна проводили до выхода в больнице

В начале недели от официальных представителей Дмитрия Колдуна стало известно, что исполнитель госпитализирован в больницу № 6 города Минска с температурой и интоксикацией неясного происхождения.
В ходе обследования, конечно, были взяты анализы на коронавирусную инфекцию, результат которых был сомнительным. Диагноз пневмония у певца тоже исключили, а результаты ПЦР-диагностики COVID-19 и результат количественного теста на наличие антител отрицательные. Тем не менее, врачи предостерегли от преждевременной радости и напомнили о коварстве новой инфекции, поэтому Дмитрия ждут повторные исследования, чтобы поставить жирную точку в этой истории.
А на сегодняшний день Дмитрий Колдун счастлив, что снова находится дома. Утром он как раз разместил пост в Instagram, где благодарит своих поклонников за поддержку и врачей за их труд в эти непростые времена: "Мое первое утро дома! Вы не представляете, какой подъем сил "одинокой птицей" мне еще сидеть, конечно, но в родных стенах – это совсем другое! Спасибо врачам 6 ГКБ Минска, всему медперсоналу, медсестрам и вам за поддержку!".
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