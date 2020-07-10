У него простая интоксикация: Минздрав раскрыл правду о "коронавирусе" у Колдуна

"Дмитрий Колдун был действительно госпитализирован в 6-ю больницу Минска с признаками выраженной интоксикации неясного генезиса", – заявили в министерстве. Другими словами, у певца было отравление, но чем – непонятно.
"В стационаре был проведен комплекс диагностических мероприятий с целью исключения, в том числе, вирусной пневмонии, – сообщили в Минздраве. – Ему сделали экспресс-тест, который показал сомнительный результат на наличие иммуноглобулинов М (специальные белки, которые вырабатывает иммунная система в ответ на попадание инфекционного агента, в том числе CoV-2 в организм человека, даже если не было явных признаков болезни. – Прим. ред.). На сегодняшний день диагноз "пневмония" исключен, также получены отрицательные результаты ПЦР-диагностики COVID-19 и отрицательный результат количественного теста на наличие антител".
В Министерстве здравоохранения Белоруссии напомнили, что Дмитрий Колдун почувствовал недомогание, у него поднялась температура. Сейчас, как уверяют врачи, "состояние стабильное, пациент планируется к выписке на дальнейшее лечение в амбулаторных условиях".
Стоит заметить, что все эти дни Минздрав республики получал многочисленные запросы от поклонников музыканта. Это вынудило ведомство выступить с обращением, дабы успокоить народ.
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