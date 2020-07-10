Сын почтил память Ильи Олейникова

Актер Илья Олейников, который запомнился народу по юмористической передаче "Городок", скончался от рака легких 11 ноября 2012 года. Он не знал о своем диагнозе достаточно долго. Врачи сообщили артисту об онкологии за четыре месяца до смерти, тогда бороться за жизнь было уже поздно.
Сначала Олейников думал, что его мучает кашель только из-за частого курения сигарет. Актеру некогда было обратиться к специалистам, поскольку много работал. Даже узнав о диагнозе, Илья Львович не прекратил карьеру. В октябре 2012-го его экстренно госпитализировали, артиста забрали прямо со съемочной площадки.
С тех пор Денис Клявер каждый год публично поздравляет отца с днем рождения. 10 июля 2020 года певец опубликовал в "Инстаграм" снимок, на котором запечатлен он, его сын и Илья Львович. Актер сидит в кресле, а Денис, взобравшийся на подлокотник, держит на руках наследника Тимофея и обнимает отца.
Клявер попросил подписчиков перейти по ссылке, которую он оставил в описании инстаграм-аккаунта, и послушать саундтрек мюзикла "Пророк". В этой постановке когда-то принимал участие Илья Олейников. "Это будет прекрасный подарок для него", – отметил певец.
Популярные темы форума
Скажите пожалуйста, а Бог есть или нету?
А если я психопатка, но могу испытывать эмпатию
Как научиться выстраивать отношения с противоположным полом?
Кто сказал,что у мужиков век длинее,а женщины после 25 старуха?
Травля в школе. Вас травили? Как вы живете теперь?
меня с детства не замечают
Индийцы
важно ли женщине быть умной?
Разбаловали мужиков дуры!Вот почитайте,что они пишут ,про кормление ребёнка!
Рай был в начале человеческой истории. По ее окончании будет не только рай, но и ад? Они существуют?