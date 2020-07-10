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Королева с округлившимся животом переполошила россиян

Королева с округлившимся животом переполошила россиян

Наташа Королева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наташа Королева и Сергей Глушко не скучали на карантине. Поклонники разглядели у певицы округлившийся живот.
прочитано 819 раз

Несколько дней назад знаменитость приняла участие в конкурсе продюсера Потапа. Артистка разместила в социальных сетях видеозапись танца под песню его группы MOZGI. Для съемок Наташа Королева примерила купальник и голубую жилетку.

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Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Потапу понравился ролик знаменитости, и он опубликовал его в своем инстаграм-аккаунте. "Наташа Королева получает приз от "Киевского мальчишки" за стиль покруче", – объявил продюсер. Также он показал еще несколько ярких видео участников конкурса.

Пока одни пользователи принялись поздравлять Королеву с победой, другие обратили внимание на ее большой живот. "Кажется, беременна", "У Королевой интересное положение. Или мне показалось?", "Я тоже подумала о беременности", – устроили переполох пользователи.

Один из комментаторов предположил, что артистка просто плотно пообедала. Отметим, что ранее Наташа Королева пожаловалась, что за время карантина ее фигура испортилась. В личном микроблоге певица заявила, что набрала четыре лишних килограмма.

Автор: 10 июля 2020, 13:39 Источник: Instagram ✓ Надежный источник

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