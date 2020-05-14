Наташа Королева выругалась из-за изменившейся фигуры

Наташа Королева посетовала на то, что из-за карантина ее внешность претерпела изменения. И произошли они, по мнению звезды, в худшую сторону.

Наташа Королева считается одной из самых ярких, эффектных и привлекательных исполнительниц на отечественной эстраде. Необычные, местами забавные, подчас подчеркнуто сексуальные наряды являются своего рода визитной карточкой артистки.

Она не боится выглядеть смешно, нелепо или неподобающе, появляясь на светских мероприятиях в таких нарядах, которые многие ее коллеги не надели бы и дома. Певица частенько подвергается критике, однако не унывает.

А в связи с режимом самоизоляции, который ввели из-за пандемии коронавируса, Наташа Королева забросила в дальний угол концертные наряды и отдала предпочтение свободной и удобной одежде. А еще позволила себе расслабиться по части еды.

Результаты не заставили себя долго ждать. Певица обнародовала фотографию, на которой запечатлена в обтягивающей фигуру кофточке. Сквозь прозрачную ткань прослеживается корсет телесного цвета. Наташа Королева вспомнила, как проходила съемка, а затем призналась, что с тех пор ее великолепная фигура сильно изменилась.

"Карантин фигуру подпортил, блин, плюс четыре килограмма!" – выругалась Наташа Королева. Затем она обратилась к подписчикам: "А как у вас с третьей складкой на животе?" Фанаты признались, что у них аналогичные проблемы. Многие попытались поддержать Наташу, чтобы она не расстраивалась.

"У меня тоже +3. Кг (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Но мы не в том возрасте чтобы сохнуть. А в том чтобы цвести", "Красоту четырьмя килограммами не испортишь", "С третьей складкой? Да, ОТЛИЧНО! Наросла! Все в порядке", "Наташенька, ты клевая во все времена... Я вот наблюдаю как за кумиром с детства и не помню тебя в плохой форме... Всегда на высоте, достойная! Молодец! И 4 кг не 40... забей", – прокомментировали поклонники сообщение Наташи Королевой.