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Наташа Королева выругалась из-за изменившейся фигуры

Наташа Королева. Фото: Oleg Gordienko/Russian Look/www.globallookpress.com
Наташа Королева посетовала на то, что из-за карантина ее внешность претерпела изменения. И произошли они, по мнению звезды, в худшую сторону.
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Наташа Королева считается одной из самых ярких, эффектных и привлекательных исполнительниц на отечественной эстраде. Необычные, местами забавные, подчас подчеркнуто сексуальные наряды являются своего рода визитной карточкой артистки.

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 Наталья Владимировна Королева (Порывай)

Наталья Владимировна Королева (Порывай) певица, актриса, TV-ведущая

Она не боится выглядеть смешно, нелепо или неподобающе, появляясь на светских мероприятиях в таких нарядах, которые многие ее коллеги не надели бы и дома. Певица частенько подвергается критике, однако не унывает.

А в связи с режимом самоизоляции, который ввели из-за пандемии коронавируса, Наташа Королева забросила в дальний угол концертные наряды и отдала предпочтение свободной и удобной одежде. А еще позволила себе расслабиться по части еды.

Результаты не заставили себя долго ждать. Певица обнародовала фотографию, на которой запечатлена в обтягивающей фигуру кофточке. Сквозь прозрачную ткань прослеживается корсет телесного цвета. Наташа Королева вспомнила, как проходила съемка, а затем призналась, что с тех пор ее великолепная фигура сильно изменилась.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

"Карантин фигуру подпортил, блин, плюс четыре килограмма!" – выругалась Наташа Королева. Затем она обратилась к подписчикам: "А как у вас с третьей складкой на животе?" Фанаты признались, что у них аналогичные проблемы. Многие попытались поддержать Наташу, чтобы она не расстраивалась.

"У меня тоже +3. Кг (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.). Но мы не в том возрасте чтобы сохнуть. А в том чтобы цвести", "Красоту четырьмя килограммами не испортишь", "С третьей складкой? Да, ОТЛИЧНО! Наросла! Все в порядке", "Наташенька, ты клевая во все времена... Я вот наблюдаю как за кумиром с детства и не помню тебя в плохой форме... Всегда на высоте, достойная! Молодец! И 4 кг не 40... забей", – прокомментировали поклонники сообщение Наташи Королевой.

Автор: 14 мая 2020, 12:18 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасайся, кто может: как звезды укрываются от коронавируса

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Да никому не интересна ни сама хохлуха Порывай, ни ее фигура! Задрала уже всех!
1

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