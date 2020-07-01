Пранкеры Лексус и Вован от лица Чичваркина разыграли Боню на тему голосования по поправкам к Конституции

Российские пранкеры решили ознакомиться с ценником Виктории Бони и заказали ей пост, агитирующий голосовать против поправок к Конституции. Телеведущая действительно пошла на сделку, ведь попросил ее об этом сам бизнесмен Евгений Чичваркин.

Экс-участница "Дома-2" поверила шутникам Лексусу и Вовану, предположив, что она и общается с самим Чичваркиным. По словам "бизнесмена", девушка должна была сделать публикацию в своем Инстаграме и высказать негативное отношение к законотворческому процессу.

Виктория Боня заявила, что за подобные видеообращения она берет около 7500 евро, а за обычные фото с комментариями – от 5000 евро. Более того, телеведущая подметила, что готова выложить публикацию и за десять тысяч евро, лишь бы "Чичваркин" заплатил.

Пранкеры убедили Боню, что скоро состоятельные люди, такие как Виктория и Евгений Чичваркин, победят "нищебродов конченых". Молодые люди добавили, что пенсионеры и прочие люди на соцобеспечении мешают бизнесу и тормозят состоятельные слои населения. В ответ на громкие заявления молодых людей девушка сказала, что полностью поддерживает данную точку зрения. Виктория Боня посетовала, что на кампанию в пользу поправок тратятся огромные средства, которые буквально вытаскивают из карманов простых людей.

"Видишь, им не нравится, что я говорю об этом во всеуслышание. Казалось бы, типа называть меня тупой... Ну если я тупая – зачем меня комментировать, зачем вообще обо мне говорить. Я там какая-то тупая блогерша. Правильно?", – высказалась телеведущая и пообещала выполнить заказ лондонского друга в срок.

В личном аккаунте звезды действительно появился пост, в котором Виктория высказалась против поправок и добавила, что всех россиян считают дураками. Звезда призвала пойти и проголосовать на избирательном участке, не дав "верхам продолжить коронацию".

Напомним, что несколько недель назад Виктория Боня стала участницей конфликта, связанного с социальным обеспечением малоимущих граждан. Девушка возмущалась, что государство раздает деньги "всяким алкоголикам и нищебродам". Сейчас же точка зрения телеведущей слегка изменилась: теперь телезвезда недовольна слишком маленьким размером пособий. По мнению Бони, Россия – это государство с богатейшими ресурсами, способное давать каждому гражданину не менее 150 тысяч рублей.