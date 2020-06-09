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Бывшая жена Ефремова ушла в запой после новости о смертельном ДТП с участием актера

Бывшая жена Ефремова ушла в запой после новости о смертельном ДТП с участием актера

Михаил Ефремов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Качалина – четвертая супруга Михаила Ефремова. Некогда перспективная актриса из-за пристрастия к выпивке с трудом смогла дать комментарий по поводу смертельного ДТП, виновником которого стал ее бывший муж.

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В понедельник вечером артист вылетел на "встречку" в центре Москвы. Машина звезды протаранила грузовик. Водитель "Газели" оказался зажат в кабине, а вот на пьяном Михаиле Ефремове не было ни царапины. Он вышел из своего внедорожника и опустился на обочине.

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Михаил Олегович Ефремов Актер

Судя по видеозаписям очевидцев, актер прилагал немалые усилия, чтобы стоять на ногах и открывать рот. Случившееся он смутно, но осознавал и очень надеялся, что пострадавший выживет. Увы, 57-летний Сергей Захаров во вторник скончался в больнице. Теперь Михаилу Ефремову грозит лишение свободы сроком до 12 лет. Кстати, в анализах звезды обнаружили не только алкоголь, но и сильнодействующие наркотические вещества.

Сев за руль в таком состоянии, артист принес беду сразу в две семьи. Оставшиеся в Рязани родственники водителя "Газели" остались без кормильца. Родные Ефремова также тяжело переживают случившееся. Ни сыновья, ни дочь, ни пятеро бывших жен не берут трубки и не дают комментарии.

Правда, журналисты смогли дозвониться до Ксении Качалина, которая была четвертой супругой актера. Она почти сразу оборвала разговор, простонав: "О-о-о, я так устала". Однако спустя время перезвонила на номер журналиста и начала мямлить что-то нечленораздельное.

Актриса уже давно нигде не снимается, и, скорее всего, для нее теперь наступят непростые времена. Михаил Ефремов в течение долгих лет содержал бывшую супругу и единственную дочь. Сейчас 19-летняя Анна Мария не работает, так что тоже не сможет помочь матери.

Кстати, девушка довольно жестко осудила поступок отца в соцсетях. Она заявила, что разочаровалась в нем, и призвала не садиться за руль пьяными.

Автор: 9 июня 2020, 20:21 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Михаил Ефремов и другие утомленные солнцем звезды

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