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"Шлю лучи поддержки": Собчак встала на защиту севшего пьяным за руль Ефремова

Ксения Собчак. Фото: Nikolay Titov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ксения Собчак не осталась в стороне от смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова. Девушка выразила неоднозначную позицию по поводу случившегося.

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Накануне актер в состоянии алкогольного опьянения вылетел на автомобиле на встречную полосу. Его машина столкнулась с "Газелью". Водитель грузовика скончался от полученных травм.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

 Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Российское общество поделилось на два лагеря. Одни порицают поступок Михаила Ефремова и призывают не садиться пьяными за руль, другие сочувствуют артисту и надеются, что тот сможет выйти сухим из воды.

Ксения Собчак пошла третьим путем. Она обвинила народ в лицемерии и встала на защиту актера. "Шлю лучи поддержки Мише Ефремову", – заявила звезда. При этом девушка уверена, что его поступку нет оправдания. Также телеведущая отметила, что алкоголизм – зло, многие ее друзья потеряли себя, пристрастившись к выпивке. Впрочем, по мнению Ксении, проблема не в них, а в нас.

Она сравнила нападки на Михаила Ефремова с поддержкой беспорядков в Америке, которые, как она отметила, начались с убийства "вооруженного грабителя". Якобы те люди, которые еще неделю назад публиковали в соцсетях черные квадраты в знак солидарности с митингующими, сегодня набросились на актера.

Из столь яркого сравнения Ксения Анатольевна сделала вывод, что базовая потребность людей – осуждать, причем неважно кого. По словам телеведущей, многие поддерживают или порицают по принципу "свой – чужой". Своему прощают все, а чужого распнут за малейший проступок. Суть многосложного текста от супруги Константина Богомолова проста: ребята, давайте судить дела, а не людей.

Автор: 9 июня 2020, 16:11

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Ольга Новикова
Ответить
...осуждать...почему же неважно кого?! в данном случае пьяницу и убийцу! к нему давно потерян интерес, как к актеру: неподобающий вид сильно пьющего, роли в этом же амплуа, не первый случай в хронике происшествий, матершина со сцены и пр.
Гость
Ответить
Ксюша права в этой ипостаси. Случилась беда, преступление . Погиб человек. Но где были все вы, любители творчества Михаила и его самого, когда он столько-то лет болеет алкоголизмом? Почему не протянули руку помощи и дружбы ? Не отвезли к врачу? Хватит писульки разводить и осуждать. Человека не вернуть, а он понесет наказание и готов помогать семье погибшего.
Гость
Ответить
А семье убитого Ефремовым лючи поддержки отправить нет желания ? Судить по делам ? <цензура> ! Поступок 1 : сел пьяный за руль. Поступок 2 : совершил ДТП в результате которого погиб человек. Теперь этому "человеку" орден дать или всё таки судить по делам ?
Татьяна Татьянина
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" ...девушка уверена..." эту девушку не один петушок потоптал... а она все девушка. Просто противно, как одно "чудо" защищает другое.
Гость
Ответить
Вот уж чумичка, в каждую бочку затычка! То бордель.мама Дом 2, то кандидат в президенты! То осуждает, а то поддерживает!
Ольга Медведева (Туркина)
Ответить
Поддерживать Ефремова нужно было раньше! Когда он выпивал, вёл себя неадекватно- помочь с лечением от пагубной зависимости. А теперь, извините, он преступник, убийца , и оправданий его действиям нет. Отмазали Радзинского, где очевидна была его вина, вот и создают прецедент , что артисты народ тонкой душевной организации, и мм можно многое простить.... Нельзя!
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