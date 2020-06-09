"Шлю лучи поддержки": Собчак встала на защиту севшего пьяным за руль Ефремова

Ксения Собчак не осталась в стороне от смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова. Девушка выразила неоднозначную позицию по поводу случившегося.

Продолжение: "Все. Это конец": Михаил Ефремов признал себя виновным в смертельной аварии

Накануне актер в состоянии алкогольного опьянения вылетел на автомобиле на встречную полосу. Его машина столкнулась с "Газелью". Водитель грузовика скончался от полученных травм.

Российское общество поделилось на два лагеря. Одни порицают поступок Михаила Ефремова и призывают не садиться пьяными за руль, другие сочувствуют артисту и надеются, что тот сможет выйти сухим из воды.

Ксения Собчак пошла третьим путем. Она обвинила народ в лицемерии и встала на защиту актера. "Шлю лучи поддержки Мише Ефремову", – заявила звезда. При этом девушка уверена, что его поступку нет оправдания. Также телеведущая отметила, что алкоголизм – зло, многие ее друзья потеряли себя, пристрастившись к выпивке. Впрочем, по мнению Ксении, проблема не в них, а в нас.

Она сравнила нападки на Михаила Ефремова с поддержкой беспорядков в Америке, которые, как она отметила, начались с убийства "вооруженного грабителя". Якобы те люди, которые еще неделю назад публиковали в соцсетях черные квадраты в знак солидарности с митингующими, сегодня набросились на актера.

Из столь яркого сравнения Ксения Анатольевна сделала вывод, что базовая потребность людей – осуждать, причем неважно кого. По словам телеведущей, многие поддерживают или порицают по принципу "свой – чужой". Своему прощают все, а чужого распнут за малейший проступок. Суть многосложного текста от супруги Константина Богомолова проста: ребята, давайте судить дела, а не людей.