"Фашистская прелесть": Ветлицкая считает карантин и вакцинацию заговором против человечества

Наталья Ветлицкая продолжает высказываться насчет пандемии коронавируса и искать в ней след всемирного заговора. Певица скептически относится к режиму самоизоляции и считает, что ничего хорошего карантин не принесет.

Помимо Виктории Бони, которая продвигает в массы конспирологические теории, связанные с пандемией коронавируса и вакцинацией, высказываться насчет всемирного заговора начала Наталья Ветлицкая. Певица уверена, что происходящее в мире на данный момент является "фашисткой прелестью".

Звезда 90-х порадовалась, что в Москве завершился режим самоизоляции. Наталья считает, что за эту свободу необходимо сказать "спасибо" тем людям, которые выражали свое недовольство, требовали отменить карантин – писали петиции, обращались в суды. А тех, кто отказывается принимать участие в протесте, Ветлицкая назвала идиотами.

Певица отметила, что в некоторых странах Европы вакцинацию хотят сделать принудительной. Например, в случае, если человек отказывается от этой процедуры, то его лишают работы, передвижения по городу. Разумеется, Наталья выступает против этого. "Значит, нет средств к существованию, и в принципе тебя уже нет", – заметила знаменитость.

Напомним, ранее Наталья Ветлицкая сообщала о плохом самочувствии. У певицы якобы были симптомы коронавируса. Однако позже знаменитость взяла себя в руки и перестала нервничать по этому поводу, заявив, что она не собирается участвовать в "массовом психозе".