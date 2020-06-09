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"Все. Это конец": Михаил Ефремов признал себя виновным в смертельной аварии

Михаил Ефремов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Скандал вокруг смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова набирает обороты. Актер признал себя виновным. Его коллега Иван Стебунов, которого якобы видели на месте аварии, записал видеообращение.

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"Еще вчера он говорил, что был за рулем и причастен к ДТП, но сегодня допрос не состоялся по ряду технических причин", – сообщил адвокат Михаила Ефремова. Судя по всему, звезду допросят позже. Таким образом, артист признал себя виновным в автомобильной аварии со смертельным исходом.

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 Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

По слухам, в момент ДТП в машине Михаила Ефремова находился его коллега Иван Стебунов вместе с супругой. Актер опроверг эту информацию. Он записал видеообращение и рассказал, как было дело.

Со слов Стебунова, ему позвонила некая актриса и сообщила о случившемся с Ефремовым. Иван поехал на место происшествия и увидел Михаила.

"Он в шоке, мы все в шоке. Ужас просто! Но он все осознает. Я подбежал к нему, когда он был на заднем сиденье полицейской машины. Говорю: "Ты чего?!" А он сидит, прислонил голову к окну: "Ваня, все. Это конец..." Конечно, он осознает свою вину. Сказал: "Пусть все будет по закону", – отметил Стебунов.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Артист добавил, что "отмазывать" коллегу никто не собирается. "Ефремов ответит за все, что натворил. Конечно, уже подключилось много народу, ему ищут адвоката. Но он готов к реальному сроку. Он готов ответить", – заявил Иван.

Между тем в Сети появилось видео, снятое на площадке возле квартиры Ефремова. За актером приехала полиция, однако он отказался выходить из дома, сославшись на плохое самочувствие. Тем не менее артист открыл дверь и впустил правоохранителей внутрь.

Автор: 9 июня 2020, 12:28 Источник: сайт "Комсомольская правда", РИА Новости ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Михаил Ефремов и другие утомленные солнцем звезды

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
То, что эту пьяную мразь не посадят, это к гадалке не ходи. А надо бы. Конечно, человека это не вернет, но другие может на землю с небес спустятся, а то возомнили себя богами, шуты дешевые. Интересно, во сколько они оценят жизнь мужика, которого эта скотина убила.... Просто оплатят или поторгуются ? Противно. Ни в одной стране мира даже разговоров бы таких не было, мыслей, везьде заслужил - получи, но Россия же щедрая душа (((
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