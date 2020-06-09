Онкобольной Юдашкин шокировал исхудавшим видом

Жена знаменитого дизайнера Валентина Юдашкина показала его свежие фотографии. Поклонники расстроились, увидев, как сдал кутюрье.

На фото звезда запечатлена за прекрасно сервированным столом. "Завтрак, который я приготовила для Валентина – любимое блюдо Клода Моне. Может, станет и нашим!" – написала Марина Юдашкина.

Внешний вид модельера шокировал россиян. Кажется, за время карантина 56-летний дизайнер совсем усох. Лицо кутюрье вытянулось и заострилось. Поклонники решили, что Валентин Юдашкин все еще борется с онкологией.

Как писали "Дни.ру", недавно кутюрье появился в эфире шоу "Пусть говорят". Выпуск был посвящен пандемии коронавируса. Юдашкин отметил, что в самоизоляции не скучает – у него много работы. "Для меня это время и подумать, и решить какие-то вещи на перспективу", – пояснил дизайнер.

О том, что у модельера рак, стало известно несколько лет назад. В 2016 году он впервые пропустил показ на Неделе моды в Париже из-за операции на почке. Позже Валентин Юдашкин подтвердил свой страшный диагноз, но заверил, что болезнь вошла в стадию ремиссии.