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Онкобольной Юдашкин шокировал исхудавшим видом

Онкобольной Юдашкин шокировал исхудавшим видом

Валентин Юдашкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Жена знаменитого дизайнера Валентина Юдашкина показала его свежие фотографии. Поклонники расстроились, увидев, как сдал кутюрье.
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На фото звезда запечатлена за прекрасно сервированным столом. "Завтрак, который я приготовила для Валентина – любимое блюдо Клода Моне. Может, станет и нашим!" – написала Марина Юдашкина.

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Валентин Абрамович Юдашкин

Валентин Абрамович Юдашкин художник—модельер

Внешний вид модельера шокировал россиян. Кажется, за время карантина 56-летний дизайнер совсем усох. Лицо кутюрье вытянулось и заострилось. Поклонники решили, что Валентин Юдашкин все еще борется с онкологией.

Как писали "Дни.ру", недавно кутюрье появился в эфире шоу "Пусть говорят". Выпуск был посвящен пандемии коронавируса. Юдашкин отметил, что в самоизоляции не скучает – у него много работы. "Для меня это время и подумать, и решить какие-то вещи на перспективу", – пояснил дизайнер.


О том, что у модельера рак, стало известно несколько лет назад. В 2016 году он впервые пропустил показ на Неделе моды в Париже из-за операции на почке. Позже Валентин Юдашкин подтвердил свой страшный диагноз, но заверил, что болезнь вошла в стадию ремиссии.

Автор: 9 июня 2020, 09:18 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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