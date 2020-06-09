Перенесший страшную болезнь Кучера боится за свое здоровье: Не могу вдохнуть

Как отметил артист, китайскую заразу выявили у всей семьи, однако домочадцы перенесли инфекцию почти бессимптомно. А вот телеведущему болезнь далась нелегко. Звезда пролежала неделю с высоченной температурой, а потом еще неделю не могла оклематься.
Как выяснилось, болезнь и теперь отступила не до конца. Оскар Кучера пожаловался, что ему и сейчас тяжело вдыхать полной грудью. При этом у ведущего не было пневмонии, и это его очень беспокоит.
Артист уверен, что стоит обязательно показаться доктору, чтобы тот помог решить вопрос с затрудненным дыханием. Знаменитость не отрицает, что проблема может оказаться психосоматического свойства.
Кучера добавил, что остался без работы. Многие телешоу, театр и кино ушли на летние каникулы. Однако отсутствие занятости его не беспокоит – Оскар с удовольствием занимается детьми.
Вместе с сыном телеведущий мастерит скворечники и планирует построить уличный домик для ребенка. Он отметил, что не собирается "ломать голову", чтобы зарабатывать в интернете, а хочет провести время с пользой, ведь у него много детей и жена.
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