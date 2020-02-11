Оскар Кучера пожаловался на жесткую посадку в аэропорту Усинска

Актер и телеведущий Оскар Кучера стал свидетелем жесткой посадки в аэропорту Усинска. На своей странице в соцсети "Инстаграм" он рассказал, что их лайнер при посадке ударился о взлетно-посадочную полосу. Кучера раскритиковал аэропорт, когда узнал, что сутками ранее с другим самолетом произошел подобный инцидент.
"Службы аэропорта знали о том, что у них полоса ненадлежащего качества!!!! Знали и ничего не делали!!! И какое счастье, что никто серьезно не пострадал! Я считаю, что просто это спустить на тормозах будет бесчеловечно, по отношению ко всем (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены . – Прим. ред.)", – написал Кучера.
Друзья актера, прибывшие через день, также жаловались на посадку. Полоса в аэропорту короткая и обледенелая.
Напомним, в воскресенье, 9 февраля, в аэропорту Усинска Boeing совершил аварийную посадку. У самолета произошел подлом стоек шасси на взлетно-посадочной полосе. На борту находились 88 человек и шесть членов экипажа. Как сообщили в пресс-службе перевозчика, всему виной "резкий непрогнозируемый сдвиг ветра". Пилотам чудом удалось справиться.
Сотрудники авиакомпании рассказали, что самолетом управлял опытный экипаж. Пострадавших нет. Медицинская помощь понадобилась одному пассажиру, у него был ушиб колена.
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