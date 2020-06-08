Задолжавшую 30 миллионов рублей Волочкову засняли скачущей на жеребце после скандала

Анастасия Волочкова вновь у всех на слуху после того, как некий Владислава Фоменко появился в студии шоу "На самом деле" и рассказал, что у него был роман с балериной. Более того, артистка якобы ждала от него ребенка. Фоменко также заявил, что хочет вернуть 30 миллионов рублей, которые он дал Волочковой на ремонт дома.
Помощница танцовщицы Юлия Вербицкая-Линник уже высказывалась на эту тему. Она заявила, что Анастасия не собирается подавать на Владислава в суд, потому что его необходимо проверить на адекватность.
Впрочем, скандальные события, по всей видимости, никак не влияют на Волочкову. Анастасия пребывает в прекрасном расположении духа и радуется каждому прожитому дню. Например, недавно балерина посетила конный клуб, который находится недалеко от ее дома.
Танцовщица очень любит лошадей, поэтому не смогла отказать себе в удовольствии оседлать жеребца. Кадрами с конной прогулки Волочкова поделилась в своем инстаграм-аккаунте.
"Вроде в седле держусь уверенно", – написала знаменитость.
Поклонники, разумеется, могут оценить умение Анастасии держаться в седле. Однако воздержаться от комментариев подписчикам все же придется. Балерина продолжает ограничивать доступ к своим публикациям для пользователей Сети.
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