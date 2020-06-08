Появились новые подробности беременности Волочковой от Фоменко: Видно было живот

Мужчина согласился пройти проверку на полиграфе, чтобы доказать: он мог стать отцом, если бы их связь с балериной не прервалась. Пара много времени проводила вместе: то в фешенебельных отелях, то в доме, который снимал для танцовщицы ее бывший супруг.
Также Владислав Фоменко настаивает, что подруга обожала выпивать. Иногда день балерины начинался сразу со стопочки рома. Он отметил, что пытался ее ограничивать, однако у него не получалось. "Для нее алкоголь был на первом месте", – жалуется бизнесмен.
У предпринимателя накопилось множество претензий к бывшей возлюбленной. Например, он требует вернуть долг. Оказывается, мужчина давал танцовщице деньги на ремонт дома, оплачивал походы в ресторан и вообще прилично тратился на звезду. Фоменко хочет от Волочковой ни много ни мало 30 миллионов рублей.
Правда, есть нюанс: в студии шоу "На самом деле" оказались женщины, которых бизнесмен в свое время обманул на крупные суммы. У тульского предпринимателя даже есть условный срок за мошенничество. Гости программы уверены, что Владислав просто очередной желающий нажиться на имени знаменитости.
Однако Фоменко настаивает: черт с ними, с деньгами, но ведь Волочкова была от него беременна, так где же ребенок? Мужчина уверяет, что однажды артистка заявила ему о задержке. Он сразу же попросил ее не налегать на спиртное, но та не послушалась. "Стала заметно прям поправляться, видно было, можно было определить живот", – не унимается бизнесмен.
Впрочем, проверка на детекторе лжи дала неоднозначный результат. Как отметил полиграфолог Игорь Володин, интимная связь у Фоменко с балериной точно была, а вот ребенок под вопросом. Также стало известно, что бывший, хоть и тратил на Анастасию внушительные суммы, на ремонт дома все-таки не давал.
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