"Хватит приукрашивать размеры": участников "Дома-2" заставили вынуть носки из трусов

Посмотришь на участников "Дома-2" и начинаешь ощущать свою неполноценность. И богатые они, и любят их все, и в штанах у них такое добро, что, кажется, почти по Филатову, "обыщи весь белый свет – таковых в природе нет!"

В Сети появились откровенные снимки Никиты Барышева и Антона Гусева в нижнем белье. Но поклонники обратили внимание не столько на атлетическое телосложение парней, сколько на то, что у них находится к "югу от экватора". Почти что рвущееся от содержимого исподнее навело на нехорошие мысли. Многие поняли, что Никита и Антон явно приукрашивают свои размеры и выдают спички за бревна.

"Выньте носки из трусов, хватит людей дурить", "Может, мальчики так картоху носят?", "Ну у Гусева реально гигантизм. С таким добром несладко живется", "Мы все прекрасно знаем, что туда кладут на подобных фотосессиях, может хватит?!", "В детстве девочки носки в лифон подкладывают, а теперь взрослые мужики носки в трусы кладут", – глумятся пользователи.

Шоумен Рустам Солнцев знает подноготную "Дома-2" досконально. "Помните, Влад Кадони всем вешал на уши лапшу, что он якобы увеличил себе мужское достоинство? – рассказал Рустам "Дни.ру". – Как он несколько месяцев хромал, якобы, ему мешает новая длина. Все это было шуткой, конечно. Так и тут. Этим парням я бы хотел сказать только одно: "Ребята, неужели в 2020 году вы считаете, что ваши причиндалы могут кого-то заинтересовать? При этом бошки-то пустые".

"Нет, чуваки, вас уже никакие торчуны не спасут!"

"Вообще, меня удивляет все происходящее сегодня на "Доме-2". Кажется, что кастинг туда переехал на подмосковные трассы и прямо оттуда на съемки заводят новых участников", – с сожалением заметил Солнцев.