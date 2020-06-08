"Хватит приукрашивать размеры": участников "Дома-2" заставили вынуть носки из трусов

В Сети появились откровенные снимки Никиты Барышева и Антона Гусева в нижнем белье. Но поклонники обратили внимание не столько на атлетическое телосложение парней, сколько на то, что у них находится к "югу от экватора". Почти что рвущееся от содержимого исподнее навело на нехорошие мысли. Многие поняли, что Никита и Антон явно приукрашивают свои размеры и выдают спички за бревна.
"Выньте носки из трусов, хватит людей дурить", "Может, мальчики так картоху носят?", "Ну у Гусева реально гигантизм. С таким добром несладко живется", "Мы все прекрасно знаем, что туда кладут на подобных фотосессиях, может хватит?!", "В детстве девочки носки в лифон подкладывают, а теперь взрослые мужики носки в трусы кладут", – глумятся пользователи.
Шоумен Рустам Солнцев знает подноготную "Дома-2" досконально. "Помните, Влад Кадони всем вешал на уши лапшу, что он якобы увеличил себе мужское достоинство? – рассказал Рустам "Дни.ру". – Как он несколько месяцев хромал, якобы, ему мешает новая длина. Все это было шуткой, конечно. Так и тут. Этим парням я бы хотел сказать только одно: "Ребята, неужели в 2020 году вы считаете, что ваши причиндалы могут кого-то заинтересовать? При этом бошки-то пустые".
"Нет, чуваки, вас уже никакие торчуны не спасут!"
"Вообще, меня удивляет все происходящее сегодня на "Доме-2". Кажется, что кастинг туда переехал на подмосковные трассы и прямо оттуда на съемки заводят новых участников", – с сожалением заметил Солнцев.
Популярные темы форума
Рифмы для тети Ли
Зачем Путин меняет Конституцию?
Всё таки кто тут осведомительница
Русские
Зачем Путин меняет конституцию(продолжение не моей темы)
Кто такой Клава??
Самый некрасивый политик
Виталиночка стала копией 🐞 Монро ?
Дезик из Италии
Почему женщина становится страшная