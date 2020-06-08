Ругань и угрозы: взбешенная Гузеева окрысилась на критику

Знаменитость обрушилась с праведным гневом на хейтеров в своем инстаграм-аккаунте. Помимо прочего телеведущую обвиняют в пренебрежении мерами безопасности.
Лариса Гузеева заявила, что всех недоброжелателей отправляет в бан. Она отметила, что адски терпелива, "но идиотов терпеть сил и желания нет". Актриса призвала недовольных держать себя в руках. "Иначе заболеете. Договорились?" – пригрозила злопыхателям Лариса Гузеева.
Отметим, артистка является ведущей шоу "Давай поженимся!" и "На дачу" на Первом канале. Как писали "Дни.ру", когда звезда в очередной раз отправилась на рынок за продуктами для десерта, которым она позже порадовала гостей программы, то в молочном отделе ей предложили отведать сливки. Ларисе Гузеевой пришлось отказаться. "Меня кормить не надо, я и так уже в экран не влезаю", – заявила знаменитость.
Отметим, что теледива частенько груба со своими подписчиками. Напомним, в начале марта она распекла тех, кто ходит по улице без масок. Она предложила тем, кто не соблюдает правила, убиться об стену. После скандальных высказываний Ларису Гузееву затравили в Сети.
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