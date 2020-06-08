Экс-участник группы "Агата Кристи" разбился в аварии

На днях с музыкантом случилось несчастье. Дмитрий Хакимов упал с мотоцикла. В результате артист сломал ключицу, получил сотрясение мозга, многочисленные ссадины и ушибы.
В своем инстаграм-аккаунте бывший участник группы "Агата Кристи" опубликовал фотографию, сделанную после больницы. В кадре на его лице можно увидеть кровоподтеки и шрамы. "Переживу, бывало и не такое", – приводит слова Дмитрия Хакимова "Пятый канал".
Поклонники не на шутку испугались за музыканта. Они пожелали артисту скорейшего выздоровления и возвращения на сцену. "Дима, поправляйся, как медик сочувствую. Такая рана для тебя серьезный подрыв в твоем творчестве. Восстанавливайся", – написал один из пользователей.
Напомним, Дмитрий Хакимов был участником "Агаты Кристи" с 2008 по 2019 год. Барабанщик записал с музыкантами композицию "Сердцебиение", а также кавер на песню "Он был старше ее" группы "Машина времени". В настоящее время артист играет в коллективах The Matrixx, "Янг Ганз" и "НАИВ".
В апреле этого года СМИ сообщили о том, что экс-солист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов был госпитализирован с воспалением поджелудочной железы. Врачам удалось стабилизировать его состояние. В начале мая музыканта выписали из больницы.
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