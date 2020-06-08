Модель-пенсионерку атаковали 20-летние поклонники

Внешности Шейлы Кисс из Бирмингема могут позавидовать даже юные инстадивы. В 62 года она имеет стройную фигуру и завоевывает популярность в Сети.



Шейла Кисс обосновалась на Бали. Она стала вести здоровый образ жизни и заниматься спортом 32 года назад, после рождения второго ребенка.

В 40 лет британка увлеклась тяжелой атлетикой и тренируется до сих пор. В 49 Кисс открыла для себя бикрам-йогу. До 60 лет красотка работала моделью в Австралии.

Шейла любит подиум и комфортно чувствует себя перед аудиторией. Ей нравится носить модные вещи и демонстрировать их людям.

Кисс никогда не считала калории и ела все подряд. Модель не концентрировалась на весе, потому что не считает худое тело здоровым. "Я бы предпочла иметь спортивный, подтянутый вид", – заявила она.

По словам Шейлы, в соцсетях ее атакуют 20-летние поклонники. Юноши приглашают модель-пенсионерку на свидания, но та не реагирует на подобные сообщения и удаляет их.