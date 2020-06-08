"Страшно стало": Королеву с веником распекли за глупое поведение

Наташа Королева открыла банный сезон. Артистка записала поклонникам привет из парной.

Роликом звезда поделилась в своем инстаграм-аккаунте. Завернувшись в полотенце и взяв в руки веник, Наташа Королева обратилась к фолловерам. Игриво улыбаясь в камеру, певица произнесла: "С легким паром!".

Однако далеко не всем пользователям соцсети пришлось по душе видео исполнительницы. Некоторым такие "выкрутасы" 47-летней знаменитости показались глупыми. "С возрастом такое поведение становится смешным", – отметила одна из подписчиц.

Кроме того, многим сразу бросилось в глаза сходство Наташи Королевой с ее родительницей – телеведущей Людмилой Порывай. "Посмотрела и страшно стало, вылитая своя мама", – высказалась поклонница звезды.

Были и те, кто припомнил Наташе Королевой слова ее мужа-стриптизера и том, что в период пандемии коронавируса артисты страдают от безденежья. "Денег то на дрова ещё хватает?" – поинтересовался один из фолловеров.