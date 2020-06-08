Васильева накинулась на изгнанного с похорон Панина

Состоялись похороны известного актера Михаила Кокшенова. Он умер в частной лечебнице в возрасте 83 лет от осложнений после инсульта. Церемония прощания прошла в ритуальном зале Митинского крематория. Урну с прахом погребли в фамильном склепе Кокшеновых на Новодевичьем кладбище.
Друзей актера в тот день собралось немного. Вероятно, из-за пандемии коронавируса его приятели – люди весьма почтенного возраста – просто испугались. Зато приехал Алексей Панин. Артист явился в сопровождении любимой женщины и с букетом роз.
Без скандала не обошлось. Панин отметил, что на похоронах больше журналистов, чем друзей артиста. А потом ляпнул, что Кокшенов был хорошим актером, но плохим режиссером. Алексей много сквернословил, но присмирел, когда приятели Кокшенова воззвали к его совести и выставили матерщинника вон. Дав несколько интервью, Панин уехал.
Ситуацию прокомментировала Татьяна Васильева. "Он был *** и останется *** по жизни! Это его кредо!" – безапелляционно заявила возмущенная артистка.
Говоря о Кокшенове, Васильева заявила, что он был уникальным актером: всегда смотрелся органично и мог спасти самый бездарный фильм. Татьяна призналась, что с большим уважением относилась к коллеге, а его смерть назвала невосполнимой утратой для отечественного кинематографа.
Продюсер Марк Рудинштейн, узнав о скандале на похоронах, вначале перепутал Алексея Панина с ныне покойным актером Андреем Паниным. Когда кинодеятель понял, о ком идет речь, заявил: "Он гад! Что с него взять?! Недостойно! Такой человек, как Кокшенов, не заслуживает плохих слов. О Панине я даже говорить не хочу. Человек вне закона, вне человеческих законов! Что говорить о нем?!"
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