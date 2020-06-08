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Васильева накинулась на изгнанного с похорон Панина

Васильева накинулась на изгнанного с похорон Панина

Татьяна Васильева и Алексей Панин. Фото: Дни.ру
Скандал разразился на похоронах Михаила Кокшенова, когда там появился Алексей Панин. Присутствовавшие на прощании артиста надеялись услышать совсем не то.
прочитано 641 раз

Состоялись похороны известного актера Михаила Кокшенова. Он умер в частной лечебнице в возрасте 83 лет от осложнений после инсульта. Церемония прощания прошла в ритуальном зале Митинского крематория. Урну с прахом погребли в фамильном склепе Кокшеновых на Новодевичьем кладбище.

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Друзей актера в тот день собралось немного. Вероятно, из-за пандемии коронавируса его приятели – люди весьма почтенного возраста – просто испугались. Зато приехал Алексей Панин. Артист явился в сопровождении любимой женщины и с букетом роз.

Без скандала не обошлось. Панин отметил, что на похоронах больше журналистов, чем друзей артиста. А потом ляпнул, что Кокшенов был хорошим актером, но плохим режиссером. Алексей много сквернословил, но присмирел, когда приятели Кокшенова воззвали к его совести и выставили матерщинника вон. Дав несколько интервью, Панин уехал.

Ситуацию прокомментировала Татьяна Васильева. "Он был *** и останется *** по жизни! Это его кредо!" – безапелляционно заявила возмущенная артистка.

Говоря о Кокшенове, Васильева заявила, что он был уникальным актером: всегда смотрелся органично и мог спасти самый бездарный фильм. Татьяна призналась, что с большим уважением относилась к коллеге, а его смерть назвала невосполнимой утратой для отечественного кинематографа.

Продюсер Марк Рудинштейн, узнав о скандале на похоронах, вначале перепутал Алексея Панина с ныне покойным актером Андреем Паниным. Когда кинодеятель понял, о ком идет речь, заявил: "Он гад! Что с него взять?! Недостойно! Такой человек, как Кокшенов, не заслуживает плохих слов. О Панине я даже говорить не хочу. Человек вне закона, вне человеческих законов! Что говорить о нем?!"

Автор: 8 июня 2020, 09:02 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Алексей Панин

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