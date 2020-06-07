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"Его взгляд": Ирина Круг поделилась уникальным кадром

Ирина Круг. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com/
Ирина Круг опубликовала кадр с семейного отдыха. Редкая фотография вызвала большой ажиотаж среди подписчиков.
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Вдова выдающегося шансонье Михаила Круга совсем недолго была счастлива в браке со звездой. Всего через год после их шумной свадьбы, певца убили в собственном доме. Трагедия произошла в далеком 2002 году. Тогда общему сыну Ирины и Михаила Александру был всего один месяц.

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Теперь молодой человек значительно возмужал. С каждым годом наследник Круга становится все более похож на знаменитого отца.

Накануне Ирина Круг поделилась редким кадром. Певица разместила фото с семейного отдыха. На кадре звезда предстала в джинсах скинни и светлом топе. Сын Александр сидит рядом с матерью.


Разумеется, подписчики сразу обратили внимание на сходство повзрослевшего наследника Михаила Круга со звездным отцом.

"Саша очень похож на папу. Очень. Его взгляд", "Хороший парень вырос. Миша гордился бы!", "Какое милое, доброе фото. Обожаю песни вашего мужа!", – пишут поклонники Ирины Круг.

Напомним, после смерти Михаила Ирина пыталась справиться с горем, активно занимаясь творчеством. Артистка стала королевой шансона. Сейчас Ирина Круг снова замужем, ее избранником стал Сергей Белоусов.

7 июня 2020, 14:27 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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