"Бездарный": Панин скандально высказался о Кокшенове на похоронах

Алескей Панин признался, что всегда был честен с Кокшеновым и в открытую высказывал ему все свои претензии. По мнению актера, Михаил был не самым талантливым сценаристом и режиссером, но зато Кокшенова можно назвать отличным другом и добрым человеком.
В интервью Панин упомянул не только слабые стороны режиссера, но и вспомнил, как много времени они проводили вместе. Несмотря на то, что Михаил постоянно работал с величайшими российскими артистами, сам он был вечно "деревянным" и не выказывал особых инициатив.
"Самый бездарный режиссер, с которым я работал, это был Кокшенов. Я ему в лицо это говорил: "Михал Михалыч, вы плохой режиссер!", – шутливо ответил Алексей.
При этом Панин подчеркнул, что любил артиста всем сердцем за его искренность и человеческие качества.
Актер рассказал поклонникам, что Кокшенов был обычным человеком, с которым спокойно можно было "пить, варить сосиски и снимать кино". Более того, артист вспомнил, как подрезал режиссера на дороге лет 10 назад. Тогда Михаил очень сильно испугался и обвинил Панина в том, что тот его в гроб загонит.
Напомним, Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет от инфаркта. Режиссер стал знаменитым благодаря нескольким кинокартинам: "Девчата", "Не может быть" и "Спортлото-82". Верные поклонники Михаила помнят, что когда-то он даже принимал участие в съемках "Ералаша".
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