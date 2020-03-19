Не может улететь: устроившего дебош на борту Панина выгнали из самолета

Авиакомпания Air France наотрез отказалась предоставлять услуги 42-летнему актеру. Его сняли с рейса за устроенный на борту самолета дебош.
К слову, улететь с Маврикия Панину не удалось дважды. После первой неудачной попытки он пообещал представителям авиакомпании, что будет вести себя спокойно. Сдержать слово Алексею не удалось. Третий шанс в Air France предоставлять отказались. Видимо, сочли артиста слишком проблемным пассажиром.
Сейчас обсуждается вопрос, связанный с возвращением Панина на родину. Есть вероятность того, что его просто эвакуируют из-за ограниченного авиасообщения в связи с пандемией коронавируса, сообщает "Комсомольская правда".
Несмотря на не самый благоприятный конец, отпуск у Алексея прошел отлично. В путешествие он отправился с привлекательной блондинкой, с которой, судя по всему, их связывают далеко не дружеские отношения.
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