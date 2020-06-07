Обиженная участница закатила истерику на шоу "Остров героев"

На шоу "Острове героев" телеканала ТНТ произошел заговор против Нелли Ермолаевой. Мужчины решили объединиться и проголосовать против нее.

Обстановка в коллективе накалилась на третий день запуска проекта. После испытания, которое определило аутсайдеров проекта, ведущий шоу "Остров героев" Таир Мамедов предложил участникам приобрести что-нибудь для себя или в общее пользование.

Обменной монетой на острове являются жемчужины. Блогер Сергей Косенко предложил участникам скинуться поровну. Экс-звезда "Дома-2" Нелли Ермолаева проявила неожиданный порыв – отдала все свои жемчужины за рис и сеть. Ее примеру последовали Женя Искандарова, Тамара Турава и Руслан Соколовский.

Нелли Ермолаева обиделась на остальных участников-мужчин. Она думала, они тоже проявят солидарность и поступят также благородно, но ее ожидания не оправдались. "Я просто в шоке!" – констатировала девушка.

Порыв участницы шоу "Остров героев" оценили не все. "Это был какой-то капризный шаг", – заявил Владимир Маркони. С ним согласился и Сергей Косенко. "Неллины истерики, какие-то конфликты – это очень странно и вообще не имеет никаких оснований", – высказался он.

Перед голосованием Косенко подговорил участников против Ермолаевой. Вечером он написал имя Нелли на листке для удаления ее с проекта. Однако, заговор не сработал – большинством голосов шоу "Остров героев" покинул Руслан Соколовский.