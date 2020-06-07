Алена Гаврилова раскрыла тайны личной жизни

Несколько недель назад звездная пара объявила о разводе. Эмин Агаларов и Алена Гаврилова прожили не более двух лет вместе.
Пользователи сети стали подозревать певца в жестоком обращении с женой и обвинили его в том, что он забрал дочь у родной матери. Данные слухи возникли из-за того, что Гаврилова закрыла свою страницу в Инстаграме и многие пользователи упустили возможность следить за жизнью девушки.
"К сожалению, не все получилось, как мы планировали, я искренне благодарен тебе за каждый день, прожитый вместе, и, конечно, за нашу чудесную дочь Афину!" – обратился к бывшей жене певец.
Реакция подписчиков Эмина повергла в шок модель и вынудила написать ответный пост. По мнению Алены, ей пришлось пойти на крайние меры и объяснить любопытным, где сейчас находится ее дочь.
На выходных Гаврилова разместила фото Афины на своей странице и опровергла слухи о том. что звездный отец решил разлучить их с дочкой. В кадре видна куртка и ручка ребенка, который, судя по всему, с интересом разглядывает "непрошеного гостя" – заглянувшего на огонек ежика.
Несмотря на то, что вокруг отношений певца и модели ходит большое количество слухов, никто из них не намерен идти на прямой контакт с журналистами и рассказывать все подробности их личной жизни.
Тем временем, Эмин продолжает делиться фотокарточками со своей малышкой. Так, на очередном фото совсем маленькая девочка, наряженная в белое платье, помогает папе сочинять музыку.
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