Игорь Крутой показал трогательное видео с мамой

В своем Инстаграме Игорь Крутой опубликовал видео, на котором он трогательно обнимается с мамой. Композитор вместе с сестрой Аллой навестили родственницу и пообщались с ней во дворе многоэтажного дома.

В одном из интервью Игорь Крутой рассказывал, что его мать живет на две страны и часто проводит время в США со своими внуками и правнуками. Но в период карантина Светлане Семеновне пришлось вернуться на родину. Незадолго до того, как родственница композитора приехала на самоизоляцию в России, она жила в собственной квартире в Санни-Айленде, которую ей подарил знаменитый сын.

По словам Крутого, апартаменты в Америке обошлись ему в два миллиона долларов. Композитор уверен, что за океаном его мама чувствует себя намного лучше и может хоть круглый год греться под солнцем. Несмотря на то, что у Светланы Семеновны в прошлом году был юбилей – ей исполнилось 85-лет, она ведет активный образ жизни и часто путешествует.

Сейчас Игорь Крутой навещает родственницу в ее московской квартире. Мать композитора рассказала ему, как проводит время на самоизоляции и чем планирует заниматься дальше. Женщина уделяет время иностранным языкам, выращивает цветы и даже занимается спортом.

"К старости надо готовиться. Я не надоедаю вам звонками, хотя и хочется все время. Нельзя основываться только на детях, чтобы они тебя развлекали", – комментирует Светлана Семеновна на видео.

К трогательному видео Игорь Крутой добавил подпись, содержащую чувственные стихи Роберта Рождественского.

Напомним, что бушующая пандемия коронавируса разлучила большую и дружную семью Крутого. На другом краю свету остался сын Николай, родившийся от первого брака Игоря с Еленой Крутой. Николай подарил знаменитому композитору двух прекрасных внучек – Кристину и Маргариту.