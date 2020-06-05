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Шоу-бизнес
Жена Цекало выставила напоказ упругую грудь

Жена Цекало выставила напоказ упругую грудь

Александр Цекало. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Супруга Александра Цекало обожает эпатировать публику "обнаженными" фотографиями. Девушка без стеснения выкладывает в общий доступ пикантные снимки – на этот раз она показала грудь.
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В пятницу Дарина Эрвин в инстаграм-аккаунте выложила кадр из санузла. На фото девушка лежит в ванне в мокрой футболке, через которую просвечивается зона декольте.

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59-летний Цекало откровенно о сексе с молодой женой

Пикантный снимок знаменитость сопроводила философским высказыванием за авторством Чарльза Буковски. Супруга Александра Цекало, как и писатель, считает, что спасти мир можно, выручив из беды хотя бы одного человека, все остальное – романтика или политика.

На полотнах художница любит рисовать обнаженную натуру. Сама она тоже не прочь продемонстрировать свое идеальное тело. Девушка показывает в инстаграм-аккаунте, что пишет картины топлесс.

Видимо, страсть к эксгибиционизму – это семейное, ведь однажды звезда выложила в соцсеть и голого Александра Цекало. И если упругое тело знойной брюнетки поклонники встречают с восторгом, то вот обрюзгший торс продюсера подписчикам принять трудновато.

Кстати, 59-летний артист без ума от раскрепощенной супруги. Он признается, что они с Дариной в восторге друг от друга. Пара много времени проводит вместе: готовит обеды, смотрит сериалы и занимается сексом. Кстати, девушка как-то раз отметила, что хозяйка из нее так себе, но этот недостаток она с лихвой компенсирует в постели.

Автор: 5 июня 2020, 19:42 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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Александр Цекало нашел нового друга

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