59-летний Цекало откровенно о сексе с молодой женой

Александр Цекало не скучает, живя за границей. И дело не только в жене Дарине Эрвин, которая моложе его на 30 лет.

После женитьбы, которая скромно (если не сказать, что тайно) состоялась в марте прошлого года, Александр Цекало перебрался в США. Тут с детства живет его молодая супруга Дарина Эрвин (настоящая фамилия – Сапарова). Режим самоизоляции влюбленные проводят в собственном особняке в Лос-Анджелесе. Дарина радует мужа своими эротическими картинами (она увлекается живописью).

Александр тоже не сидит без дела. 59-летний продюсер занялся новым проектом, который называется Сериаlist. В нем Цекало делает обзор, по его мнению, интересных сериалов. Интересно, что в съемках отметилась и супруга Дарина. Она поправляла мужа, когда он употреблял английские слова, да и просто вставляла свои реплики в его монолог.

Новый проект Цекало решил начать издалека, рассказав зрителям о своей личной жизни. "Я и моя жена Дариша любим друг друга. Мы занимаемся сексом", – откровенно объявил 59-летний продюсер.

"Мы готовим еду вместе, смотрим сериалы. Хорошо приготовленная еда, как известно, это тоже секс. Хорошо снятый сериал – это тоже секс. Я хочу рассказать про очень сексуальные сериалы. В них нет эротических сцен, просто они очень круто сделаны", – подвел к основной мысли Александр Цекало.

Отметим, что 29-летняя Дарина Эрвин является четвертой женой продюсера. К союзу Цекало со знойной брюнеткой общественность относится неоднозначно. Дело в том, что перед женитьбой продюсер оформил развод с Викторией Галушкой, сестрой певицы Веры Брежневой, которая родила ему дочь Александру и сына Михаила.

После расставания родителей 11-летняя Саша и семилетний Миша видятся с отцом только виртуально. Из-за того, что Александр Цекало теперь живет за границей, дети общаются с ним только по видеосвязи.