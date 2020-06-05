Такого никто не знал: всплыли сенсационные данные из жизни Лещенко

Режиссер и продюсер Лина Арифулина рассказала, что на должность директора первой "Фабрики звезд" Первого канала вместо нее претендовал Лев Лещенко. Подробностями она поделилась в прямом эфире "Инстаграм" с телеведущей Яной Чуриковой.

прочитано 388 раз