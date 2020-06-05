Такого никто не знал: всплыли сенсационные данные из жизни Лещенко

Знаменитости побеседовали о том, как создавался популярный музыкальный проект, о его тайнах и ярких моментах. Одним из неожиданных фактов стало то, что место Лины Арифулиной мог занять знаменитый певец.
Она отметила, что Лев Лещенко такого предложения явно не ожидал и не очень хорошо представлял, какие обязанности на него возложат. Артист был в растерянности. Режиссер объяснила исполнителю, что ему нужно будет "строить" и учить молодежь.
Лев Лещенко опешил. "Я?! Строить?" – удивился тогда артист. Но его главным аргументом для отказа от участия в проекте было то, что у него запланированы гастроли.
Напомним, первый сезон "Фабрики звезд" стартовал более 18 лет назад. Яна Чурикова отметила, что шоу в некотором смысле стало знаковым и воспитало целое поколение россиян. Выпускниками проекта стали популярные сегодня певицы – Полина Гагарина, Рита Дакота, Влад Соколовский, Тимати, Ирина Дубцова, Юлия Савичева и другие.
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