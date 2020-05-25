Лещенко влез в разборки Пригожина и Шнурова

Лев Лещенко решил отреагировать на скандал, который произошел после слов Иосифа Пригожина о "чудовищном положении" артистов, проживающих в России. По словам продюсера, пандемия и режим самоизоляции оставили их без заработка.
Лещенко согласился, что сейчас молодые артисты на самом деле испытывают сложности с финансами. Но, по его мнению, Пригожину не следовало говорить о том десятке российских знаменитостей, потому что они все равно находятся в хороших условиях.
Кроме этого, эстрадный певец отметил, что необходимо обсуждать такие проблемы и разрабатывать план, как из них выходить.
"Надо сердобольнее относиться и не обижать друг друга", – сказал Лев Валерьянович.
Напомним, ранее на Пригожина напал Сергей Шнуров. Музыкант высмеял слова продюсера и пообещал ему прислать сосиски из "Пятерочки". Также бывший лидер группы "Ленинград" призвал "божьих людей" помочь Иосифу "кто чем может на еду".
После этого продюсер записал обращение к Шнурову и пояснил, что он имел в виду простыхмузыкантов, танцоров, актеров и других артистов, у которых нет огромных заработков.
Популярные темы форума
Третий зуб
Ищу третьего мужа
Хочу ребенка мулата
Темы
Где пропала невест а покойника?
Ты помнишь Жанну Фриске?
Темы бредовые тупые
Толстая и одинокая
Мужик из интернета
Новая мода. Упадете точно.