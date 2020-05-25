Лещенко влез в разборки Пригожина и Шнурова

Слова Иосифа Пригожина о том, что артисты также нуждаются в государственной поддержке во время пандемии, в последнее время обсуждают многие. На продюсера обрушилась волна критики не только со стороны пользователей Сети, но и коллег по цеху.

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