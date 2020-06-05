"Жанночка тоже стала выглядеть худющей": сестра Фриске напугала народ болезненным видом

Наталья Фриске опубликовала снимок с новой прической. Видимо, знаменитость смогла попасть в один из салонов красоты, которые стали открываться после режима самоизоляции.

Девушка слегка убрала длину волос и затонировалась в более темный цвет. На снимке сестра Жанны Фриске предстала в белой свободной рубашке и джинсах. Стильный и минималистичный образ дополнила аккуратная подвеска на шее.

Впрочем, подписчики первым делом заметили не модную стрижку, а то, как осунулось лицо Натальи. "Вы очень похудели. Это даже немного пугает. Насколько я помню, незадолго до смерти Жанночка тоже стала выглядеть худющей. Берегите свое здоровье!" – забил тревогу один из комментаторов. "Наташ, как Вы похудели", "Очень худенькая", – волнуются подписчики.

Однако оказалось, что Наталья поправилась за время карантина – плюс три кило. Тем не менее девушка выглядит прекрасно, и поклонники не заметили набранного веса. "Куколка", "Красива и гармонична", "От Вас прямо через фотографию веет нежностью и добротой", – заверили фолловеры.

А кое-кто никак не может перестать сравнивать сестер Фриске. "Неправда. Жанна была красавица, а Наташа даже рядом не стояла", "Жанной она никогда не будет", – высказались недовольные.

