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Сестра Фриске разбилась в ДТП

Наталья Фриске. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Наталья Фриске относительно недавно вернулась в Россию и сразу же приступила к тренировкам, соблюдая режим самоизоляции. Теперь о физических упражнениях ей придется на время забыть.
прочитано 911 раз

Недавно в России закончились нерабочие дни, поэтому в столице на дорогах стало больше машин. В связи с этим увеличилось и количество аварий. В одну из них на днях попала сестра Жанны Фриске Наталья. Об этом она сообщила поклонникам в своем инстаграм-аккаунте.

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Во время езды на машине Наталью "подрезал" водитель КАМАЗа. Женщина не смогла отреагировать на маневр транспортного средства, поэтому въехала в грузовик на полной скорости.

Результатом дорожно-транспортного происшествия стал не только покореженный автомобиль. Наталья получила травму руки. Девушке пришлось носить фиксирующую повязку. Наталья призналась, что теперь заниматься домашними делами ей сложно.

Напомним, недавно сестра Жанны Фриске решила подкорректировать свою внешность. Наталья посетила косметологическую клинику, чтобы увеличить губы. Экс-солистка группы "Блестящие" всегда мечтала изменить эту часть лица.

Автор: 15 мая 2020, 18:41 Источник: Instagram

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Петуния
Ответить
Пальчик у девушки бо-бо?
Гость
Ответить
Так, конечно, нельзя, но... жаль, что её по правде не раздавил этот камаз. Сколько можно об этой никчемной мерзкой семейке ? Кто они такие вообще ? Ноль, пустое место.. не пришей <цензура> рукав..
1

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