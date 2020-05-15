Сестра Фриске разбилась в ДТП

Наталья Фриске относительно недавно вернулась в Россию и сразу же приступила к тренировкам, соблюдая режим самоизоляции. Теперь о физических упражнениях ей придется на время забыть.

Недавно в России закончились нерабочие дни, поэтому в столице на дорогах стало больше машин. В связи с этим увеличилось и количество аварий. В одну из них на днях попала сестра Жанны Фриске Наталья. Об этом она сообщила поклонникам в своем инстаграм-аккаунте.

Во время езды на машине Наталью "подрезал" водитель КАМАЗа. Женщина не смогла отреагировать на маневр транспортного средства, поэтому въехала в грузовик на полной скорости.

Результатом дорожно-транспортного происшествия стал не только покореженный автомобиль. Наталья получила травму руки. Девушке пришлось носить фиксирующую повязку. Наталья призналась, что теперь заниматься домашними делами ей сложно.

Напомним, недавно сестра Жанны Фриске решила подкорректировать свою внешность. Наталья посетила косметологическую клинику, чтобы увеличить губы. Экс-солистка группы "Блестящие" всегда мечтала изменить эту часть лица.