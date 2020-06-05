Волочкова отправила Фоменко в лечебницу

Шумиха вокруг Анастасии Волочковой и ее якобы любовника Владислава Фоменко не утихает. Балерина не уверена в том, что у мужчины все в порядке с головой.

Все началось несколько дней назад. Тогда Владислав Фоменко, назвавший себя предпринимателем из Твери, обратился к Анастасии Волочковой через СМИ. Он рассказал, что якобы несколько лет назад у них был роман, который завершился беременностью балерины.

Узнав, что артистка неверна, он собрал вещи и ушел. Затем стал звонить, не дождавшись извинений, однако балерина его номер заблокировала. Теперь Фоменко хочет знать, что случилось с их ребенком. Потому он и обратился к Анастасии публично.

Балерина опровергла роман с Владиславом Фоменко, отметив, что он не бизнесмен, а обычный строитель. Анастасия Волочкова убеждена, что мужчина просто хочет заработать на ее имени. Однако подавать в суд на Фоменко артистка не намерена.

"Прежде чем с кем-то судиться, мы оцениваем оппонента на адекватность. Фоменко эту проверку не прошел", – сообщила репортерам представитель звезды Юлия Вербицкая-Линник.

"Мы рекомендуем ему просто обратиться в специализированное учреждение, где выпишут правильные таблетки. Анастасия готова даже оплатить его лечение по доброте душевной", – отметила помощница артистки.

Что касается фотографий с балериной, которые обнародовал Владислав, они были сделаны для того, чтобы его прорекламировать. Фоменко, по словам представителя Волочковой, занимался ремонтом в ее особняке.

"Фоменко порекомендовали Анастасии ее друзья, она очень уважительно к нему относилась. И в благодарность сфотографировалась с ним, разместила снимок в "Инстаграм", чтобы привлечь к его компании новых клиентов. И вот что получила в ответ", – заключила помощница балерины.