Волочкова отправила Фоменко в лечебницу

Все началось несколько дней назад. Тогда Владислав Фоменко, назвавший себя предпринимателем из Твери, обратился к Анастасии Волочковой через СМИ. Он рассказал, что якобы несколько лет назад у них был роман, который завершился беременностью балерины.
Узнав, что артистка неверна, он собрал вещи и ушел. Затем стал звонить, не дождавшись извинений, однако балерина его номер заблокировала. Теперь Фоменко хочет знать, что случилось с их ребенком. Потому он и обратился к Анастасии публично.
Балерина опровергла роман с Владиславом Фоменко, отметив, что он не бизнесмен, а обычный строитель. Анастасия Волочкова убеждена, что мужчина просто хочет заработать на ее имени. Однако подавать в суд на Фоменко артистка не намерена.
"Прежде чем с кем-то судиться, мы оцениваем оппонента на адекватность. Фоменко эту проверку не прошел", – сообщила репортерам представитель звезды Юлия Вербицкая-Линник.
"Мы рекомендуем ему просто обратиться в специализированное учреждение, где выпишут правильные таблетки. Анастасия готова даже оплатить его лечение по доброте душевной", – отметила помощница артистки.
Что касается фотографий с балериной, которые обнародовал Владислав, они были сделаны для того, чтобы его прорекламировать. Фоменко, по словам представителя Волочковой, занимался ремонтом в ее особняке.
"Фоменко порекомендовали Анастасии ее друзья, она очень уважительно к нему относилась. И в благодарность сфотографировалась с ним, разместила снимок в "Инстаграм", чтобы привлечь к его компании новых клиентов. И вот что получила в ответ", – заключила помощница балерины.
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