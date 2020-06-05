Возможен летальный исход: врачи встревожены состоянием тяжелобольной Калашниковой

Актриса, певица и модель Анна Калашникова угодила в Боткинскую больницу с подозрением на аппендицит или пиелонефрит. Ей внезапно стало плохо: появились слабость, головокружение, боли в правом боку, температура подскочила до 40 градусов. О самочувствии она прямо из палаты по телефону рассказала корреспонденту "Дни.ру".

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