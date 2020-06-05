Возможен летальный исход: врачи встревожены состоянием тяжелобольной Калашниковой

"Мне резко стало плохо, а все, что было дальше, помню слабо, – сообщила Анна. – В квартире я была одна. Сразу вызвала скорую помощь, которая отвезла меня в больницу. Врачи, правда, долго не могли поставить диагноз, даже было подозрение на нетипичное проявление коронавирусной инфекции. Мне делали УЗИ, кучу других исследований, проверяли почки на наличие камней и песка".
"Состояние стабилизировалась. Врачи ставят капельницы, я пью антибиотики и другие препараты. Боли стали утихать, хотя изначально не могла вообще разогнуться и отдавало в правый бок. Мучили постоянна тошнота и головокружение, было сильное вздутие живота, – продолжила Калашникова. – Спасибо профессионалам".
"Врачи говорят, что, если бы я обратилась к ним чуть позже, угроза жизни была бы серьезной, вплоть до летального исхода. Сейчас же, если динамика будет положительной, меня могут выписать на домашнее лечение", – уточнила Анна.
Пиелонефрит, который у нее подозревают, – воспалительный процесс с поражением канальцевой системы почки, преимущественно бактериальной этиологии. Подобная патология возникает у людей любого возраста, причем женщины болеют в пять раз чаще. У 10% больных происходит ее озлокачествление.
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