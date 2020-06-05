"Ограничиваю себя": перенесший операцию Шура пожаловался на проблемы

На днях артист принял участие в съемках нового выпуска шоу "Кондитер". Ведущий Ренат Агзамов приготовил для звезды трехъярусный торт, украшенный фигурой Аполлона Бельведерского.
Певец Шура поблагодарил кондитера за роскошный подарок. Артист признался, что любит сладкое, однако вынужден ограничивать себя. При росте 175 сантиметров его вес составляет около 100 килограммов. "Что делать – не каждое лицо может влезть в экран телевизора", – заявила звезда в эфире канала "Пятница!".
Ранее исполнитель рассказал, что врачи второй раз спасли его от рака. Артист страдал от болей в животе, пока не обратился к медикам: оказалось, что в желудке образовалась грыжа. Если бы ему вовремя не сделали операцию, опухоль переросла бы в злокачественную.
Напомним, что премьера телевизионного проекта "Кондитер" состоялась в 2017 году. В передаче снимаются повара-любители со всех уголков страны. Ведущий Ренат Агзамов выступает наставником будущих кондитеров и помогает им освоить тонкости профессии.
В новом сезоне кулинарные способности показывают не только взрослые, но и дети. По словам Агзамова, подростки иногда ведут себя перед камерой лучше взрослых. Если у старших могут не выдержать нервы из-за стресса, то их младшие коллеги способны спокойно выполнять все задания.
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