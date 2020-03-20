Певец Шура профукал целое состояние на съемках

Исполнитель потерял кольцо за два миллиона рублей. Как это произошло, не сообщается. Украшение нашли через час силами съемочной группы, передает телеграм-канал "Только никому...".
Ранее Шура (Александр Медведев) напугал поклонников. Певец признался, что ему поставили неутешительный диагноз – "онкологическое заболевание". Ситуация была критической, страшный недуг выявили довольно поздно.
Артист рассказал, что хирурги отрезали ему одно яичко. Как писали "Дни.ру", излечившись, певец Шура избавился и от пагубных зависимостей, стал активно выступать и сниматься в телепроектах. Однако недавно артист заявил, что у него снова нашли рак. К счастью, врачи сумели спасти звезду.
Напомним, что певец Шура прославился много лет назад. Имя артиста известно и благодаря скандальной хронике. Репортеры не раз замечали его в неподобающем виде. Музыкант признавался, что у него были серьезные проблемы с наркотиками.
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