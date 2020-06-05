"Дочь меня не слушает": Лазарев рассказал о трудностях с воспитанием детей

Сергей Лазарев, как и миллионы людей, находится в самоизоляции. Однако каждый его день наполнен событиями, свершениями, делами.

"Занимаюсь домашними делами, до которых прежде в силу постоянных гастролей не доходили руки, – рассказал музыкант. – Что-то перебираю, выбрасываю, нахожу. Помимо бытовых забот, не забываю о воспитании детей – наконец-то могу посвятить им много времени. Мы постоянно что-то придумываем, лепим, режем".

"Для своих детей я авторитет, хотя моя мелкая, Анюта, не всегда меня слушается, – улыбнулся Сергей. – Но я пытаюсь все правильно объяснить, чтобы ребенок не совершал плохих поступков. Стараюсь не ругать, но и не баловать".

За время самоизоляции артист успел дать несколько выездных концертов и онлайн-репетиций, которые транслировались к пущей радости фанатов в интернете. По нынешним временам это скорее исключение. "Такие виртуальные концерты для меня – и способ поддержать в трудное время людей, и возможность не забывать самому, кто я и что я, оставаться в тонусе", – пояснила звезда.

Зато работа над клипом на песню "Лабиринт" не прекращалась даже на карантине. В полдень 5 июня состоялась долгожданная премьера видео режиссера Алексея Куприянова (он снимал клипы для Егора Крида, Елены Темниковой, Мота). Получилось красиво, каждый кадр – произведение искусства. Лаконичные цвета, строгие интерьеры, сдержанные движения – здесь все выверено и точно.

"Ходим по кругу, мы попали в лабиринт" – это лейтмотив новой песни о любви. Сергей Лазарев и актриса Ксения Москаленко за три минуты на экране смогли передать глубину чувств и проникнуть в сердце зрителя.