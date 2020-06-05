Один шашлык на двоих: жена Антона Макарского рассказала о безденежье

Антон и Виктория Макарские – одна из самых крепких пар среди знаменитостей. Они вместе с 1999-го. Влюбленные обвенчались спустя год после знакомства, а свадьбу сыграли в 2003-м.
Супруга актера в своем инстаграм-аккаунте рассказала, что 20 лет назад у них не было денег, чтобы с размахом отметить венчание. Они даже не могли позволить себе воспользоваться услугами фотографа, поэтому нет ни одного памятного снимка с того события.
После таинства влюбленные поехали на метро в парк Горького, купили один шашлык на двоих и ели его из пластиковой тарелки. Они потратили последние 90 рублей, которые оставались с зарплаты.
На следующий день друзья устроили супругам сюрприз – отвезли на пикник в лес. Виктория вспомнила, что тогда им подарили набор посуды, которая потом пригодилась для битья.
"Совершено бесплатно, невероятно весело, в огромной компании друзей отметили нашу свадьбу", – рассказала жена актера.
В 2012 году у Виктории и Антона появилась дочь, которую назвали Марией. Супруга актера родила наследницу в одной из клиник Иерусалима. Также у пары есть пятилетний сын Иван.
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