Один шашлык на двоих: жена Антона Макарского рассказала о безденежье

Антон Макарский и его супруга Виктория 4 июня отметили венчание. Таинство состоялось 20 лет назад. Жена актера призналась, что тогда у них был трудный период в жизни.

Антон и Виктория Макарские – одна из самых крепких пар среди знаменитостей. Они вместе с 1999-го. Влюбленные обвенчались спустя год после знакомства, а свадьбу сыграли в 2003-м.

Супруга актера в своем инстаграм-аккаунте рассказала, что 20 лет назад у них не было денег, чтобы с размахом отметить венчание. Они даже не могли позволить себе воспользоваться услугами фотографа, поэтому нет ни одного памятного снимка с того события.

После таинства влюбленные поехали на метро в парк Горького, купили один шашлык на двоих и ели его из пластиковой тарелки. Они потратили последние 90 рублей, которые оставались с зарплаты.

На следующий день друзья устроили супругам сюрприз – отвезли на пикник в лес. Виктория вспомнила, что тогда им подарили набор посуды, которая потом пригодилась для битья.

"Совершено бесплатно, невероятно весело, в огромной компании друзей отметили нашу свадьбу", – рассказала жена актера.

В 2012 году у Виктории и Антона появилась дочь, которую назвали Марией. Супруга актера родила наследницу в одной из клиник Иерусалима. Также у пары есть пятилетний сын Иван.